Wanhopige exodus uit laatste stukje kalifaat: IS vlucht weg uit zuidoosten van Syrië AW

07 februari 2019

18u18

Bron: NYT, BBC News 0 De mannelijke leden van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), en hun familieleden, ontvluchten massaal het zuidoosten van Syrië. Een tekort aan voedsel en de druk van buitenlandse milities doen de laatste enclave van IS snel krimpen: die zou nog maar vijftig vierkante kilometer groot zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump beweert dat de Amerikanen volgende week “100 procent van het kalifaat” in handen zullen hebben. En hij kan misschien wel eens gelijk krijgen. Wat momenteel nog overblijft van het kalifaat – dat ooit zo groot was als Groot-Brittannië - is een klein strookje land waar de aanhangers van IS en familieleden in het nauw worden gedreven.



In het westen zijn ze ingesloten door de Syrische regeringstroepen. In het zuiden ligt de Iraakse grens die goed bewaakt wordt door militairen. In het oosten – in het dorp Baghuz - wachten Koerdische militanten, gesteund door Amerikaanse troepen, de vluchtende IS-strijders op.

IS-strijders, vrouwen en kinderen

De afgelopen twee weken trachtten duizenden mannen, vrouwen, kinderen, ouderen en gewonden op die manier het oosten van Syrië te ontvluchten. Onder hen IS-strijders en hun vrouwen, maar ook onschuldige Syriërs, en Irakezen: hele families slaan op de vlucht voor de erbarmelijke omstandigheden. Eenmaal aangekomen in Baghuz, stoten ze op de militaire coalitie SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten), gesteund door de Amerikaanse coalitie.

Oranje lijnen

In een poging de verschillende groepen te scheiden, krijgen de mannen afkomstig uit het allerlaatste strookje land van IS, het bevel om achter een van de twee oranje lijnen te gaan zitten. De ene lijn is bestemd voor Syriërs, de andere voor Irakezen. Daarnaast is er een grote restgroep die bestaat uit Russen, Fransen, Duitsers en Zweden: stuk voor stuk geradicaliseerde IS-strijders die naar Syrië trokken. De groep buitenlanders bestaat uit zo’n 40.000 personen.

Vrouwen en kinderen worden gescheiden van de mannen en op hun beurt in twee groepen verdeeld: IS-vrouwen en Iraakse vrouwen. Wat er met hen gebeurt? Na een screening worden de meeste vrouwen en kinderen – in tegenstelling tot hun mannen – naar detentiekampen gestuurd. De IS-strijders belanden in de gevangenis.