Wanhopige Britse huizenzoekers kamperen al negen dagen in auto voor nieuwbouwwoning William van Houte

31 mei 2019

18u35

Bron: AD.nl 0 In het Verenigd Koninkrijk is er run op betaalbare koopwoningen. In het Engelse Rochdale, vlak bij Manchester, bivakkeren mensen al dagenlang in auto's op de stoep voor een makelaarskantoor. Het lijkt wel op het schoolkamperen bij ons: het systeem wie het eerst komt, het eerst maalt zorgt ervoor dat sommigen al bijna anderhalve week voor de deur bivakkeren, in de hoop een nieuw te bouwen woning te mogen kopen.

Het Britse Gleeson profileert zichzelf als een soort Ryanair onder de huizenbouwers. Ze bouwen en verkopen de woningen zelf, die vaak lager geprijsd zijn dan de gemiddelde woning in het Verenigd Koninkrijk. Een nieuw project van de huizendiscounter is zo in trek, dat wanhopige huizenzoekers er met hun auto voor de deur van het bedrijf een rij hebben gevormd.

De hoopvolle Britten worden geholpen door familieleden, ze wisselen elkaar in shifts af. Zo wordt er eten en slaapzakken en matjes gebracht door familie, om zo het overnachten op de stoep iets aangenamer te maken. Om te bepalen wie het eerst zijn of haar auto op de stoep voor het bouwbedrijf heeft gezet, hebben de huizenzoekers papiertjes op de ruiten geplakt met een nummer.

People are so desperate to buy a new-build home on this estate, they camp out in their cars night after night to be first in linehttps://t.co/wv5cJ24t3j Manchester News MEN(@ MENnewsdesk) link

Prijs nog onbekend

Opmerkelijk is het feit dat de huizenzoekers nog niet eens weten hoe duur de woningen worden. Maar in de rij op de stoep weten de wachtende Britten te vertellen dat een woning met drie slaapkamers zo'n 180.000 euro moet kosten. Ook weten de kampeerders niet hoelang ze nog in de rij moeten blijven wachten. Een vrouw die al drie nachten in haar auto op de stoep voor het bedrijf doorbrengt zegt tegen Manchester Evening News dat het onduidelijk is wanneer de huizen daadwerkelijk in de verkoop gaan. “Het wordt volgende week of de week daarna. Ze laten niets los over wanneer ze verkocht gaan worden, maar ik hoop op aankomende week”, zegt ze.

De wachtende vrouw is niet te spreken over de procedure waarop de huizen verloot worden. “Waarom geven ze de huizen niet gewoon allemaal vrij, in plaats van dat we hier achter elkaar staan met onze auto's.” Een andere vrouw wacht al het langste in de stoet met auto's, ze brengt er al negen dagen door. Het bedrijf dat de woningen bouwt en verkoopt, Gleeson Homes, zegt dat het eerder heeft geprobeerd de huizen op een andere manier te verkopen, maar dat dat niet werkte.