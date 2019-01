Wangedrag van jongeren tegenover inheemse Vietnamveteraan maakt miljoenen Amerikanen witheet Hans van Zon

20 januari 2019

19u38

Bron: AD.nl 0 Amerika spreekt schande van het wangedrag van studenten jegens een Vietnamveteraan van inheemse afkomst bij het Lincoln Memorial in Washington. De jongeren uit Kentucky treiterden de 64-jarige Nathan Philips tot het uiterste toen die deelnam aan de Mars van het Inheemse Volk.

Het wangedrag gebeurde vrijdag, maar sindsdien gaat er een golf van afgrijzen door de Amerikaanse bevolking. ‘Afschuwelijk’ en ‘de ouders moeten zich ook schamen’ zijn enkele van de vele reacties. De beelden van het voorval zijn stuitend. Een van de voor het merendeel blanke studenten van de Covington Catholic High School blokkeert de veteraan de weg als die de trappen van het monument wil bestijgen, anderen maken het lied dat hij zingt belachelijk.

Het gaat om een ‘eenheidslied’ van de Beweging van Indiaanse Amerikanen. Daarin wordt iedereen opgeroepen om sterk te zijn in de nadagen van kolonialisme waaronder de inheemse bevolking tot de dag van vandaag erg te lijden heeft. Daartoe behoren problemen als politiegeweld, slechte toegang tot de gezondheidszorg en de schade aan de reservaten als gevolg van de klimaatverandering.

Superioriteit

Vooral de manier waarop een van de jongeren Nathan Philips behandelt, roept grote boosheid op onder Amerikanen. Als hij met op zijn hoofd de rode pet met daarop de letters MAGA (Make America Great Again) Philips de toegang verspert, doet hij dat met een uitdagende glimlach van superioriteit op zijn gezicht.

De andere studenten, van wie de meesten ook de slogan van president Donald Trump op hun hoofd dragen, drijven de spot met het lied van de inheemse Vietnamveteraan. Sommige jongeren beginnen de leus ‘Build that wall’, ‘Bouw die muur’ te roepen, Trumps slogan voor de bouw van een grensversterking langs de grens met Mexico.

De jongeren uit Kentucky namen bij het monument deel aan een andere mars: de ‘March for Life’, een anti-abortusmanifestatie. Ze keerden zich tegen de indianen toen die tegelijkertijd bezig waren met hun bijeenkomst.

Gedurende de hele confrontatie houdt Nathan Philips zich onder controle. Met een stoïcijns gezicht blijft hij zijn lied zingen en op de trommel slaan. Later zegt hij dat hij zich wel degelijk bedreigd voelde. “Het werd heel vervelend toen de jongeren zich tegen ons begonnen te keren. Ik probeerde weg te komen en mijn lied af te maken, maar toen stond ik tegenover die ene jongen die weigerde plaats te maken’’, aldus Philips, afkomstig uit Michigan. Na tien minuten besluit hij toe te geven en kiest hij een andere route om weg te lopen. Al die tijd was er geen begeleider van de jongeren in de buurt om in te grijpen.

“Gebrek aan respect”

De Beweging van Indiaanse Amerikanen noemt het voorval ‘symptomatisch voor het Amerika onder Donald Trump’. “Het bevestigt onze zorgen om het gebrek aan respect voor de inheemse volkeren", aldus Darren Thompson, een van de leiders.

De Democratische parlementatiër Deb Haaland, met haar Republikeinse collega Sharice Davids sinds de laatste tussentijdse verkiezingen de eerste vrouw van inheemse afkomst in het Congres, denkt met pijn in het hart aan de schokkende beelden bij het Lincoln Memorial. “Het is afschuwelijk om te zien hoe intolerant jongeren van een katholieke school kunnen zijn", zegt Haaland, zelf ook rooms-katholiek.

Wij, de indianen, zijn niet hun vijanden, we moeten samenwerken. Dan kun je pas echt trots zijn op de woorden ‘Make America Great Again Nathan Philips

Onderzoek

De school van de jongeren uit Covington (Kentucky), alsmede de leiding van hun parochie, hebben inmiddels excuses aangeboden aan Nathan Philips en de Beweging van Inheemse Amerikanen. “Wij veroordelen deze actie en stellen een onderzoek in", aldus de verklaring. De bestuurders overwegen harde maatregelen te nemen waaronder het wegsturen van school.

Philips is extra gemotiveerd sinds het voorval. Ook volgend jaar zal hij weer bij het Lincoln Memorial zijn voor de jaarlijkse manifestatie. Dat geldt ook voor zijn jaarlijkse aanwezigheid op Veteranendag, als hij met een vredespijp op de nationale begraafplaats Arlington de inheemse Amerikanen herdenkt die hebben gediend in de strijdkrachten. “Het is mijn plicht om het vuur te laten branden, om hen in gebeden te blijven eren.” Hij hoopt dat de jongeren uit Kentucky lering zullen trekken uit alle kritiek die over hen heen is gestort. Wij, de indianen, zijn niet hun vijanden, we moeten samenwerken. Dan kun je pas echt trots zijn op de woorden ‘Make America Great Again’.”