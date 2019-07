Wandelaar glijdt uit en stort van 2.533 meter hoge berg in Oostenrijk ttr

21 juli 2019

06u22

Bron: belga 6 buitenland Een 56-jarige Duitser is tijdens een wandeling in Oostenrijk om het leven gekomen. Dat meldt de Oostenrijkse politie vanavond.

Het slachtoffer was met twee anderen de Große Widderstein aan het afdalen, een 2.533 meter hoge berg in Oostenrijk aan de grens met Duitsland. Hij gleed uit over rosten en stortte naar beneden.

Zijn lichaam zal met een helikopter geborgen worden.