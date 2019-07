Wandelaar (83) valt in 200 meter diepe ravijn en overlijdt

06 juli 2019

11u45

Bron: ANP - DPA

Een 83-jarige Duitser is in Oostenrijk omgekomen door een val in een 200 meter diep ravijn. Het ongeluk gebeurde in het Brandnertal, in de deelstaat Vorarlberg. Het slachtoffer kwam volgens de politie uit de Beierse plaats Lindau.