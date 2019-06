Wandelaar (73) levend teruggevonden nadat hij week was vermist in bergachtig gebied KVE

30 juni 2019

07u41

Bron: AP, ABC News 4 Een wandelaar die een week lang was vermist in bergachtig gebied ten noorden van Los Angeles, is levend en wel teruggevonden. Volgens de autoriteiten overleefde Eugene Jo (73) door water te drinken uit een kreek.

De man trok op 22 juni met een groep naar de 2.438 meter hoge top van de ‘Mount Waterman’. Vervolgens raakte hij gescheiden van de groep. Een week lang werd niets van hem vernomen. Reddingsdiensten zochten met man en macht naar hem.

De bemanning van een helikopter trof de vermiste wandelaar gisteren uiteindelijk aan in een canyon in het San Gabriel gebergte en bracht hem in veiligheid. Vervolgens werd hij onderzocht in het ziekenhuis.

De hulpdiensten meldden dat Jo “liep en sprak” ondanks dat hij al dagenlang niet had gegeten. “De temperaturen waren mild en het waterniveau is hoog door de neerslag dit jaar”, aldus het reddingsteam van Montrose. Door water te drinken uit een kreek kon hij zichzelf in leven houden.