Wandelaar (68) dodelijk geraakt door vallende rotsen in Alpen HA

28 augustus 2018

09u11

Bron: The Local 2 Een 68-jarige Fransman is zondag om het leven gekomen door vallende rotsen tijdens een wandeling op de Mont Blanc in de Alpen.

De man was samen met zijn vrouw op stap toen zondag in de vroege namiddag het noodlot toesloeg op de 1.461 meter hoge bergpas Col des Montets, in de buurt van Chamonix. De zestiger werd geraakt door meerdere vallende rotsen en was op slag dood, meldt The Local.

Opvallend veel rotsen zijn deze zomer al losgekomen op Europa's hoogste berg. Een mogelijke oorzaak is de aanhoudende droogte en hitte in de regio. De gemeente Chamonix heeft de toegang tot het gebied voorlopig afgesloten als gevolg van het ongeluk.



Vorige week nog liet een 36-jarige Italiaan het leven in het Mont Blancmassief. De man kwam om na een val van meer dan een halve kilometer op de 4.208 meter hoge bergkam Grandes Jorasses.