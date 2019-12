Wandelaar (28) verpletterd onder vallende sequoia in Californië IB

27 december 2019

03u15

Bron: AP, The Guardian 0 Een 28-jarige man is op kerstavond door een vallende sequoia verpletterd toen hij aan het wandelen was in de Muir Woods in Californië, dat beroemd is om zijn hoge sequoia's, ook wel mammoetbomen genoemd. Dat melden de autoriteiten.

De 28-jarige Subhradeep Dutta uit Minnesota was samen met twee vrienden in het park ten noorden van San Francisco aan het wandelen, toen een van de monumentale sequoia's plots omviel en Dutta verpletterde. De man, die het volle gewicht van de 61 meter hoge boom op zich kreeg, werd ter plekke doodverklaard. Een vrouw raakte door de vallende takken gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, een tweede man kwam er zonder verwondingen vanaf.

De afgelopen weken teisterden verschillende winterstormen het bos, waardoor de grond rond de wortels van de bomen zeer nat was. Mogelijk heeft dat bijgedragen aan het ongeval, zegt een woordvoerder van de National Park Service aan persbureau AP. “Dit is een zeer uitzonderlijke gebeurtenis en we zijn in onze gedachten en gebeden bij het slachtoffer en de nabestaanden.”

Jaarlijks brengen ongeveer een miljoen mensen een bezoek aan het Muir Woods National Park.