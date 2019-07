Wanbetaler krijgt klappen na 'incassobezoek' van prostituee en haar bodyguard Bert Janssen

15 juli 2019

22u28

Bron: AD.nl 0 Als een inwoner uit het Nederlands stadje Diepenheim te weinig betaalt voor een seksuele dienst, zoeken de prostituee en haar beveiliger hem op in zijn slaapkamer. De sekswerker staat terecht voor deze gewelddadige ‘incassopraktijk’ en riskeert een celstraf.

Sandra B. (46) noemt zich ‘Luna’ op de erotische website Kinky.nl. De vrouw uit de stad Enschede verleent seksuele diensten bij een man thuis. ‘Diepenheim’, noemt zij de vaste klant, naar zijn woonplaats in de oostelijke provincie Overijssel. Maar ‘Diepenheim’ kan niet de verlangde 100 euro voor de betaalde liefde betalen. Hij telt 30 euro neer. De rest belooft hij later te voldoen.

Fietsenmaker

Maar als Sandra ’Diepenheim’ via WhatsApp tot betalen maant, geeft hij niet thuis. Hij moet een wasmachine aanschaffen en wil voor 1.500 euro een fiets kopen. ‘De fietsenmaker gaat voor’, meldt hij.

Dat pikt de ‘gastvrouw’ niet. ‘Dan zal ik jou uit de droom helpen’. Na die boodschap blokkeert de wanbetalende seksklant haar telefoonnummer. Sandra die nog in een proeftijd zit na een voorwaardelijke veroordeling voor afpersing, probeert via de smartphone van haar zwakbegaafde dochter tot ‘Diepenheim’ door te dringen, maar zij weigert medewerking. Sandra trommelt dan haar nicht Ineke S. (33) op. Ook verschijnt Mario S. ten tonele, een opgefokte, potige man uit Enschede met een aanzienlijk strafblad.

Deur intrappen

De vrouwen en hun begeleider staan maandagavond 28 januari na 23.00 uur voor de deur van de schuldenaar. Sandra rammelt aan de brievenbus, Mario trapt de deur in. Sandra en hij lopen boven naar de slaapkamer van ‘Diepenheim’. Hij moet zijn schuld voldoen: 150 euro, inclusief reiskosten.

Als hij zegt niet te kunnen betalen, zou Mario hem hard hebben geslagen. Hij loopt een ‘dik oog’ op. Het ‘bezoek’ uit Enschede trekt zijn tv van de muur en neemt zijn Samsung S6-telefoon, Xbox en identiteitskaart mee. Ineke zou een fles cola uit de koelkast hebben gehaald.

Sandra B., die in de vrouwengevangenis zit en Ineke S., die op vrije voeten is, zijn vandaag voor de rechtbank in de stad Almelo verschenen. Mario S. zit vast. Overwogen is hem naar de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum te sturen, daarvan is afgezien. Zijn strafzaak dient begin september.

De aanklaagster noemt Sandra het brein achter de strafexpeditie om het seksgeld op te halen. Tegen haar eist ze tien maanden cel plus acht voorwaardelijk. Ze noemt Ineke S. een medepleger. De eis: 240 uur werkstraf en 3,5 maand voorwaardelijk. Zij zat 14 dagen vast. Hun advocaten vinden niet bewezen dat het trio een vooropgezet plan had. In hun slotwoord belijden Sandra en Ineke spijt van hun gang naar ‘Diepenheim’. “Was ik maar thuis gebleven”, aldus ‘Luna’. Vonnis op 29 juli.