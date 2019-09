Walmart stopt verkoop e-sigaret jv

20 september 2019

20u18

Bron: BLOOMBERG 0 Walmart stopt met de verkoop van elektronische sigaretten. Dat heeft de Amerikaanse supermarktketen bekendgemaakt. Er is groeiende onduidelijkheid over de gevolgen van e-sigaretten voor de gezondheid.

Walmart wijst op de toenemende complexiteit van de regelgeving en de onzekerheden rond e-sigaretten. De bestaande voorraden worden wel nog uitverkocht.

Er is een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het 'vapen' of dampen een longziekte ontwikkelen of zelfs overlijden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak.

Walmart verbood eerder dit jaar al de verkoop van gewone en elektronische sigaretten aan min 21-jarigen.