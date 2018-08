Walmart experimenteert met gerobotiseerde winkelkar Annick Wellens

07 augustus 2018

17u19 1 Futuristische films met robots in de hoofdrol lijken allang niet meer zo gek als een tiental jaar geleden. We doen steeds meer een beroep op geautomatiseerde machines. Na de robotstofzuiger en de drone is het de beurt aan de gerobotiseerde winkelkar. Amerikaanse supermarktketen Walmart test het nieuwe gadget uit.

Stephen Hawking waarschuwde ons er een jaar geleden al voor: “Robots zullen de mensheid vervangen.” Zo’n haast zal het heus niet lopen, maar Walmart, de gigant onder de supermarktketens, is er als de kippen bij om een robot in te schakelen. Verschillende Walmarts gebruiken momenteel compacte robot-winkelkarretjes die producten verzamelen die de consument online bestelde. En de supermarktketen gelooft alvast dat de robots het groeiend aantal online bestellingen sneller en efficiënter kunnen verwerken.



Geen bedreiging voor jobs

Walmart benadrukt wel dat de nieuwe, kunstmatige werkkrachten geen jobs bedreigen. Ze zijn slechts een extra hulp (al is het maar de vraag wat er gebeurt als de hulp het beter doet dan de personen die ze ondersteunt). Voorlopig kiezen de gerobotiseerde winkelkarretjes enkel diepvries- en bulkproducten uit terwijl de winkelmedewerkers het mooiste stukje vers vlees of fruit en groenten selecteren.

Uit simulaties blijkt dat 95 procent van de bestellingen in minder dan acht minuten kan worden klaargemaakt. Misschien wordt de gerobotiseerde winkelkar binnenkort ook wel geïntroduceerd in België, online shoppen is alvast mogelijk.