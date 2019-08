Walmart bant reclame voor gewelddadige videogames, maar blijft wapens verkopen ttr

09 augustus 2019

08u21

Bron: USA Today, Bloomberg 2 buitenland Reclame voor gewelddadige videogames hoort niet langer thuis in Walmart, zo vindt het bedrijf nadat een 21-jarige schutter zaterdag het vuur opende in een Walmart-filiaal in de Texaanse stad El Paso. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven, 24 anderen raakten gewond. Walmart heeft echter geen plannen om wapens of munitie uit de rekken te halen.

“Onmiddellijke actie! Verwijder alle verwijzingen naar geweld. Controleer uw winkel op tekenen en displays die gewelddadige afbeeldingen of video’s bevatten”, luidde het bericht dat Walmart deze week in het shoppingcenter in El Paso verspreidde. Daarnaast moeten filiaalhouders ook demo’s van gewelddadige videogames - die klanten in de winkels kunnen spelen - bannen.

Walmart wil geen reclame meer voor gewelddadige videogames, maar de wapen- en munitieverkoop van het bedrijf blijft ongewijzigd na de schietpartij in het winkelcentrum. “De nadruk heeft bij ons altijd al gelegen op een wapenverkoper zijn die zijn verantwoordelijkheden opneemt”, zei woordvoerder Randy Hargrove eerder deze week tijdens een interview met het persagentschap Bloomberg.



“Wij stellen meer eisen dan de wet nodig acht. Wij voeren namelijk bij elke klant een background check uit vooraleer we een wapen verkopen. Bovendien werd de minimumleeftijd voor het aankopen van een wapen in onze shops verhoogd van 18 jaar naar 21 jaar. We hebben geen enkele speciale richtlijn uitgevaardigd na de schietpartij in El Paso, Texas”, klonk het.

Wapenwet

Enkele uren na de schietpartij in El Paso vielen nog eens tien doden, onder wie de schutter, bij een niet-gerelateerde schietpartij in Dayton, in de staat Ohio. In zijn persconferentie wees de Amerikaanse president Donald Trump niet naar wapens, maar naar videogames en het internet als oorzaken van het wapengeweld in de VS. Zo zei hij: “Haat haalt de trekker over, dat doet het geweer niet zelf”.

De Entertainment Software Association, de koepelorganisatie van de videogame-industrie in de Verenigde Staten, pikt de verwijten van Trump niet. “Meer dan 165 miljoen Amerikanen genieten van videogames, en wereldwijd spelen miljarden mensen videogames. Toch hebben andere samenlevingen, waar videogames even fervent gespeeld worden, niet te kampen met de tragische niveaus van geweld die zich voordoen in de Verenigde Staten”, aldus de ESA in een verklaring.

De koepelorganisatie zegt verder dat bezorgde ouders op de gevestigde portaalsites informatie kunnen vinden over hoe ze kunnen controleren welke spelletjes door hun kinderen gespeeld worden in hun huis.

Bezorgd

De moeder van de 21-jarige schutter Patrick Crusius had eerder de politie gebeld omdat ze het vuurwapen niet vond passen bij de leeftijd van haar zoon, zijn mate van volwassenheid en zijn gebrek aan ervaring bij het hanteren van een dergelijk wapen. Dat bevestigen de twee advocaten van de familie naar aanleiding van berichtgeving van CNN.

Aan de telefoon werd haar door een agent verteld dat haar zoon het wapen legaal mocht houden. Er werd geen verdere informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld naam of verblijfplaats.