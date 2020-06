Wall Street opent met kleine uitslagen: wat met prognoses Amerikaanse economie? JTO

10 juni 2020

16u58

Bron: ANP 0 De aandelenbeurzen in New York zijn vandaag met kleine uitslagen aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag en vooral naar de nieuwe economische verwachtingen die de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell naar buiten gaat brengen. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat de centrale bank met nieuwe prognoses voor de Amerikaanse economie komt.

Blijvende schade

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 27.196 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3.210 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 10.018 punten.

Het rentebesluit van de Fed wordt om 20 uur (onze tijd) bekendgemaakt, gevolgd door een toelichting van Powell. Naar verwachting blijft de rente onveranderd en worden geen nieuwe steunmaatregelen bekendgemaakt. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd, wat leidde tot een historisch herstel op de Amerikaanse beurzen. Beleggers zullen dan ook vooral letten op opmerkingen van Powell over de impact van de virusuitbraak op 's werelds grootste economie. Hij zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten.

Starbucks lijdt omzetverlies door coronacrisis

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor koffieketen Starbucks, die met voorlopige kwartaalcijfers kwam. Het bedrijf verwacht 3,2 miljard dollar (2,8 miljard euro) minder omzet in de derde periode van het gebroken boekjaar van het bedrijf. De operationele winst daalt volgens Starbucks met maximaal 2,2 miljard dollar (1,9 miljoen euro). Het duurt volgens het bedrijf wel tot volgend jaar tot het helemaal is hersteld van de klap. Wel ziet Starbucks verbetering dankzij de versoepeling van de quarantainemaatregelen. Ongeveer 5 procent van de Starbucks-cafés in de Verenigde Staten is nog altijd gesloten. In China, de tweede markt van Starbucks, lagen de vergelijkbare verkopen ongeveer een vijfde lager. Daar zijn vrijwel alle vestigingen van de koffieketen weer open.

Maar de coronapandemie heeft tevens gevolgen voor de geplande uitbreiding voor Starbucks. Het bedrijf rekent nu op het openen van netto 300 nieuwe vestigingen in de VS dit boekjaar, de helft van wat Starbucks eerder plande. In China komen er netto 500 nieuwe vestigingen bij. Starbucks gaat dan ook steeds meer inzetten op het afhalen van koffie in plaats van de traditionele koffiezaken.

Het aandeel ging in de eerste handelsminuten 3,5 procent omlaag.

Chewy, AMC, Delta Air Lines

De onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy (min 4,8 procent) publiceerde eveneens cijfers. Ook is er belangstelling voor bioscoopketen AMC Entertainment, die verklaarde zijn filmtheaters wereldwijd vanaf juli te willen gaan heropenen. Het aandeel AMC won bijna 15 procent. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines kwam met verwachtingen voor de komende tijd en verloor meer dan 7 procent.