Walhalla voor de fans: dit is de grootste sneakerbeurs van Europa Stijn Defoirdt

02 december 2018

16u40

Bron: VTM Nieuws 0 Het walhalla voor fans van sneakerschoenen was dit weekend in Rotterdam, want daar vindt de grootste sneakerbeurs van Europa plaats.

‘Sneakerness’ landt twee keer per jaar in een andere stad in de wereld. Zo was het onder andere al in Amsterdam, Parijs, Londen, Zürich en Warschau sneakerpret en dit weekend dus in Rotterdam. De organisatie verwacht minstens 12.000 bezoekers.

Privéverkopers, winkeluitbaters en verzamelaars verkopen er hun sneakers, maar je kan er ook een tattoo laten zetten, sneakers laten ontwerpen, je nagels laten lakken, ... In de Verenigde Staten zijn er al langer sneakerbeurzen, maar nu lijkt het ook bij ons definitief doorgebroken. Op de beurs in Rotterdam vind je koopjes, maar ook exclusieve schoenen die tot wel 3.500 euro kosten.