Walgelijk: vader schopt zoontje omdat hij niet kan rechtstaan op het ijs TK

18u02

Bron: Metro.co.uk 0 Screenshot Er zijn schokkende beelden opgedoken waarin een vader zijn kind mishandelt. Hij schopte zijn zoontje venijnig in zijn zij omdat de jongen er niet in slaagde te gaan staan op het spekgladde voetpad.

De beelden zouden afkomstig zijn uit Kirgizië. De man en zijn zoontje werden gefilmd vanuit een nabijgelegen raam. In de video is te zien hoe de kleuter onderuit is gegaan op het ijs en de grootste moeite heeft om opnieuw recht te staan. Het voetpad is gewoon te glad.

De vader doet echter geen moeite om te helpen en staat met zijn handen in zijn zakken te kijken naar het gesukkel. Uiteindelijk verliest hij zijn geduld en schopt het kind zo hard dat het een heel eind wegschuift. Daarna trekt hij de jongen ruw recht en sleept hem mee.

Volgens getuigen had het kind net voordien een woedeaanval gehad. De vader, een man van 50, zou volgens lokale media geïdentificeerd en gearresteerd zijn. Er vindt nu een onderzoek plaats.

Opgelet: de onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden.

human interest