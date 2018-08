Wake in Peru loopt uit op drama: zeker 8 mensen overleden TTR

07 augustus 2018

15u02

Bron: ANP 0 Zeker acht mensen zijn overleden nadat ze in Peru een wake hadden bijgewoond. Lokale ziekenhuizen melden dat vijftien andere patiënten ernstig ziek zijn. Zij zouden zich tegoed hebben gedaan aan een stoofpot met vlees, bericht de BBC.

De slachtoffers waren aanwezig bij de wake voor een gestorven man. Een hoge gezondheidsfunctionaris zei dat mensen enkele uren na de plechtigheid onwel werden. Het gaat onder meer om twee zonen van de overledene en de burgemeester van de plaats in de Ayacucho-regio.

Specialisten zijn naar het gebied gestuurd om te achterhalen wat de bron is van de besmetting. In lokale media wordt gespeculeerd dat er mogelijk rattengif of insecticide in het eten zat.