Wake in Peru loopt uit op drama: zeker 10 mensen overleden TTR

07 augustus 2018

15u02

Bron: ANP 0 Zeker tien mensen zijn overleden nadat ze in Peru tijdens een dodenwake besmet voedsel hadden gegeten. Gezondheidsminister Silvia Pessah zei vandaag op een lokale zender dat de slachtoffers vermoedelijk zijn bezweken aan organische fosforverbindingen. Deze stoffen worden onder meer gebruikt voor de productie van pesticiden en chemische wapens.

Autopsie moet uitwijzen welk middel ze hebben binnengekregen. Veertig andere aanwezigen liggen in een ziekenhuis, acht van hen verkeren in levensgevaar. Allen zouden zich volgens de BBC tegoed hebben gedaan aan een stoofpot met vlees. Pessah riep in herinnering dat in de regio Ayacucho recent twee andere gevallen zijn geweest van organofosfaatvergiftiging.

De slachtoffers woonden een begrafenisplechtigheid bij in San José de Ushua in de Andes. Een hoge gezondheidsfunctionaris zei dat verscheidene bezoekers enkele uren later onwel werden. Het gaat onder anderen om twee zonen van de overledene en de burgemeester van de plaats.

In 2013 kwamen 23 schoolkinderen van de inheemse indianenbevolking in de streek om het leven door het eten van voedsel dat verontreinigd was met een insecticide. Mogelijk zijn toen voor het koken oude containers gebruikt waarin gif was vervoerd.