Wagon tandradbaan van gletsjer Mont-Blanc ontspoort na menselijke fout

12 augustus 2019

Bron: France Bleu 0 De tandradbaan die toegang geeft tot de Mer de Glace-gletsjer van de Mont Blanc blijft tot nader order gesloten. Een treinstel raakte zondag gedeeltelijk ontspoord, bevestigdt exploitant Compagnie du Mont-Blanc na berichtgeving van lokale Franse media. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde gisternamiddag kort voor 14.30 uur. Het treintje met de vuurrode wagons was bezig aan de afdaling tussen eindstation Montenvers en Chamonix. De trein had al driekwart van het traject afgeleged en raakte aan de “wissel van Planards” gedeeltelijk uit het spoor. Allle 150 inzittenden moesten de trein verlaten.



Iedereen bleef ongedeerd, maar enkele reizigers waren nogal onder de indruk van de feiten. Volgens de exploitant ligt een menselijke fout aan de basis van het euvel. Het bij toeristen en alpinisten populaire treintje ging in 1909 van start en vierde in mei zijn 110e verjaardag.