Wagen rijdt in op groep toeristen in Zuid-Tirol: zes doden ADN

05 januari 2020

07u21

Bron: Belga 10 Zes mensen zijn omgekomen in Noord-Italië nadat een auto op een groep toeristen inreed in Zuid-Tirol. Dat zegt de politie.

De auto reed rond 1 uur op de groep in, bij Bruneck. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd. Een politiewoordvoerder in Bolzano zei dat ambtenaren ervan uitgaan dat de zes mensen die stierven uit Duitsland kwamen, maar de slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert commentaar.



De omroep Rai Suedtirol meldt dat het voertuig in een groep van 17 mensen inreed. Verschillende mensen raakten gewond, sommigen ernstig. Zes mensen stierven ter plaatse. Een persconferentie is gepland voor later vandaag.

#EINSATZINFO: FF Luttach - 05.01.20 - 01:15 - Alarmstufe 5. Ein schwerer Verkehrsunfall mit 11 Verletzten und 6 Verstorbenen Personen ereignete sich heute Nacht in Luttach. Pressekonferenz um 08:30 Uhr im Raiffeisensaal Luttach. Foto: FF Luttach pic.twitter.com/KgYUqucAby LFV Südtirol(@ LFVSuedtirol) link