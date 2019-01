Wagen gaat in vlammen op voor Noord-Iers gerechtsgebouw: “Mogelijk een bomauto” SVM

19 januari 2019

23u00

Bron: Belga 0 In de Noord-Ierse stad Londonderry is vanavond een auto in vlammen opgegaan voor een gerechtsgebouw. Dat melden Britse media.

De politie onderzoekt of het om een bomauto gaat en vraagt mensen om weg te blijven uit de buurt van Bishop Street. Er zou niemand gewond geraakt zijn.

Er werd ook een twee verdachte auto in de buurt gezien, die wordt nu onderzocht. Alle gebouwen in de omgeving zijn ontruimd. In de rechtbank was niemand aanwezig, in de straat zijn er wel veel kroegen.

A suspected republican carbomb has exploded outside the courthouse on Bishop Street Londonderry pic.twitter.com/Q70WKuN2s8 William king Mem FB(@ Wkmfb73) link

