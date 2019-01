Waddeneilanden grotendeels schoon, maar vrees voor meer bende Redactie

05 januari 2019

23u40

Bron: AD 0 De stranden van Schiermonnikoog en Terschelling zijn grotendeels schoon, melden de gemeenten van beide Waddeneilanden. Maar voor hoe lang is maar de vraag.

Voor morgen is de hulp op Schiermonnikoog niet meer nodig, zegt burgemeester Ineke van Gent. Vele vrijwilligers, beroepskrachten en militairen hebben vandaag een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd.

Het strand van Terschelling is volgens de gemeente nu ook redelijk schoon, meldt Marjolein Izeboud, woordvoerder van de gemeente Terschelling. Vrijwilligers hebben daar vandaag al meer dan honderd grote zakken rommel van elk naar schatting tussen de 5 en 15 kilo opgeruimd. In de duinen van Terschelling lag vooral nog veel piepschuim en in de nacht van vrijdag op zaterdag was ook weer nieuwe rommel aangespoeld.

We vrezen dat er komende week weer veel puin aanspoelt Marjolein Izeboud

Op Terschelling zijn voor morgen ook geen opruimacties gepland, maar dat wil nog niet zeggen dat de kous daarmee af is. “Dat lijkt nu positief, maar we kijken met angst en beven uit naar dinsdag. Dan wordt er een noordwesten wind en springvloed voorspeld. We vrezen dat er dan weer veel puin aanspoelt,” aldus Marjolein Izeboud, woordvoerder van de gemeente Terschelling. “Ook in de (nabije) toekomst doen we daarom waarschijnlijk graag een beroep op u”, aldus Van Gent.



Milieuorganisaties De Noordzee, de Waddenvereniging, het Wereld Natuur fonds en Natuurmonumenten vrezen dat het schoonmaken van de stranden nog wel weken, of langer, kan duren. Zij zullen daarbij zoveel mogelijk helpen, maar ze rekenen wel op “actie en coördinatie” van de overheid. De Koninklijke Landmacht blijft tot en met morgenmiddag op Schiermonnikoog. Zij nemen de moeilijk bereikbare plekken voor hun rekening.

Souvenirs in Duitsland

Ook op het Duitse Waddeneiland Borkum, ten noordoosten van Rottumeroog, is een grote opruimactie gehouden om het strand te ontdoen van de souvenirs van het scheepsongeval. “Daaronder zijn televisies, matrashoezen, speelgoed en fietsonderdelen”, zei een coördinator van het ‘Averijcommando’ vanavond.

Ongeveer 200 vrijwilligers hebben geholpen het strand over een lengte van 15 kilometer op te ruimen. Ze raapten samen ongeveer 23 kubieke meter rommel op, een behoorlijke vrachtwagen vol.

Rederij MSC verantwoordelijk

Rederij MSC van het schip dat 270 containers op de Noordzee kwijtraakte, belooft alle kosten van de opruimactie te betalen. Dat heeft de rederij in een verklaring laten weten. Het in onbekend wat de schoonmaakactie kost. De rederij zegde toe te blijven zoeken naar kwijtgeraakte containers tot de laatste is teruggevonden. Ook zullen de Nederlandse en Duitse stranden schoon opgeleverd worden, belooft MSC. De rederij heeft de firma Ardent Global, gespecialiseerd in scheepsrampen, ingeschakeld om de gevolgen van de vervuiling te beperken.



Rijkswaterstaat en de gemeente Vlieland hebben de rederij aansprakelijk gesteld voor de schade die de overboord geslagen containers hebben aangericht in het gebied van de Waddenzee. Het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

Mijnenveld voor vissersschepen

Niet alleen op het strand maar ook op de Waddenzee is met man en macht gewerkt om zee schoon te krijgen. Ten oosten van de lijn Harlingen-Terschelling zijn zo’n vijftien vissersschepen bezig geweest rommel uit het water te halen. Ze vissen veel schoenen op, maar ook kussens, speelgoed en babybadjes, zegt een woordvoerster namens de vissers. Zelfs koelkasten en benzinetanks van auto’s worden uit het water gehaald.



De vissers zoeken alleen bij daglicht. Want door de aanwezigheid van nog niet geborgen containers is het varen op dit moment “een soort mijnenveld. Je wilt niet met je netten aan zo'n container blijven hangen”, aldus de woordvoerster. Ook morgen en maandag varen vissersschepen uit om rommel op te vissen.

Het is een soort mijnenveld. Je wilt niet met je netten aan zo'n container blijven hangen. Woordvoerster namens de vissers

Op een onbewoond eiland

Op Rottumerplaat zijn veertien vrijwilligers druk met het opruimen van aangespoelde troep. Dat gebeurt met een trekker en met de hand. De vrijwilligers hebben proviand mee en brengen de nacht op het onbewoonde Waddeneiland door, zodat ze morgen verder kunnen met de schoonmaakactie, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook zij treffen hoofdzakelijk grote hoeveelheden schoenen aan, maar ook veel verpakkingsmateriaal, waaronder piepschuim.

Wat er gebeurde

De MSC Zoe verloor dinsdagnacht ruim 270 containers. Verscheidene dreven richting de Nederlandse Noordzeekust, in de Duitse wateren zijn er tot dusver twintig gesignaleerd of met behulp van sonar gelokaliseerd. Ze zijn nog niet geborgen. Twee van de overboord geslagen laadbakken bevatten volgens rederij MSC gevaarlijk spul.

Stichting Noordzee riep de overheid vanochtend op om met een plan te komen voor de schoonmaak.