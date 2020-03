Wachttijden tot wel 18 uur door grenscontroles in Europa: “Dit moet stoppen” ADN

23 maart 2020

17u59

Bron: Belga, ANP 0 Vrachtwagens zouden maximaal een kwartier moeten wachten bij de grens als ze naar een ander EU-land willen rijden. Dat is een van de richtlijnen die de Europese Commissie maandag heeft voorgesteld. Vanwege grenscontroles liepen de files op sommige plekken in Europa afgelopen weekend op tot 40 kilometer, met wachttijden tot 18 uur. "Dit moet stoppen", zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

Today we issue guidelines on ‘green lanes’ to member states. 4 objectives to make real progress on 🇪🇺's roads:

1⃣Crossing the border takes max. 15 min.

2⃣Green lanes open to vehicles carrying any type of goods

3⃣Govs suspend restrictions

4⃣Less paper work for transport workers pic.twitter.com/Nd18xDV0wi Ursula von der Leyen(@ vonderleyen) link

De speciale voorrangsstroken bij de grenzen moeten worden opengesteld voor alle vrachtwagens met goederen, aldus Von der Leyen. Lidstaten moeten volgens haar toestaan dat chauffeurs ook in het weekend en 's nachts kunnen rijden. "Dit is een uitzonderlijke situatie, we moeten flexibel zijn.”

Er is onduidelijkheid over welk formulier nodig is. Soms verandert het onderweg. Frankrijk zit al aan zijn tweede of derde formulier Isabelle De Maegt van sectorfederatie Febetra

Papierwerk

Verder moet het papierwerk voor transportpersoneel tot een minimum worden beperkt. Ook de transportbedrijven in België klagen over de vele documenten die ze momenteel moeten invullen om met hun vrachtwagens de grens over te rijden. Vooral richting Frankrijk stelt dat probleem zich, zegt Isabelle De Maegt van sectorfederatie Febetra.



“Er is onduidelijkheid over welk formulier nodig is. Soms verandert het onderweg. Frankrijk zit al aan zijn tweede of derde formulier”, aldus De Maegt. “Het wijzigt wel in positieve zin: in plaats van voor elke dag een formulier, is er nu een formulier voor onbeperkte tijd. Maar een bedrijf met 200 chauffeurs, moet er wel 200 schrijven. Het zou gemakkelijker zijn mochten de vrachtwagens kunnen doorrijden zonder allerlei documenten.”

Ook dreigen problemen bij controles, waarschuwt de sectorfederatie. Vrachtwagenchauffeurs moeten nascholing volgen, maar die cursussen zijn opgeschort. “Dan zijn ze eigenlijk niet in orde. Het zou goed zijn mocht de overheid daarover snel duidelijkheid scheppen”, vindt Febetra.

Economische schade

Ondanks het feit dat de transportsector als een van de cruciale sectoren kan doorwerken, dreigt toch economische schade. “Een aantal bedrijven heeft al voertuigen die stilstaan en chauffeurs op economische werkloosheid”, aldus De Maegt nog. Voor de voedingsbedrijven wordt nog volop getransporteerd, maar voor andere sectoren is er nu minder werk.

Vrees voor tekorten

De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact en zorgt soms zelfs voor een "verlamming" van het Europese transport, klinkt het verder bij Commissievoorzitster Von der Leyen. Vrachtwagens met medicijnen en andere goederen lopen vertraging op en dat kan leiden tot tekorten, zegt ze. Bij sommige grenzen gaat het volgens haar intussen al wel beter.

De afgelopen dagen zijn de wachttijden voor soms levensreddende goederen onacceptabel, reageert de Nederlandse ondernemersvereniging voor handel en logistiek. Die stelt dat gezondheidscontroles op de chauffeur kunnen worden uitgevoerd op een eerste parkeerterrein in de lidstaat van bestemming, in plaats van aan de grens. Ze pleit ook voor flexibiliteit bij andere formaliteiten, zoals het bekijken van de vrachtbrief. Aan de grenzen zelf is de ruimte beperkt, wat de doelstelling van maximaal 15 minuten in gevaar kan brengen, aldus de vereniging.

