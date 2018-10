Wachtrijen en gebrek aan vertrouwen: crisis voor de Chinese gezondheidszorg AW

01 oktober 2018

18u28

Bron: NYT 0 Voor dag en dauw staan honderden Chinezen in de rij buiten een van de ziekenhuizen in de hoofdstad. Dat doen ze in de hoop een afspraak te bemachtigen bij een van de specialisten. De lange wachtrijen zijn intussen standaard en een symptoom van de crisis in de gezondheidszorg.

De economische bloei toverde China van arm landbouwland om tot de op een na grootste economie ter wereld. Dat op slechts een dertigtal jaar tijd. De rijkdom zorgde ook voor een stijgende levensverwachting en de moedersterfte daalde. Jammer genoeg kan de gezondheidszorg de grote bevolkingsdichtheid niet de baas. Dat zorgt ervoor dat de verschillende bevolkingsgroepen ongelijk behandeld worden. Hoe meer geld Chinezen kunnen betalen, hoe sneller ze geholpen worden. Ondanks de verwoede pogingen van de overheid om zulk gesjoemel te beperken.



Terwijl de rijken toegang hebben tot de beste zorg in topziekenhuizen met buitenlandse artsen, moet de doorsnee Chinees beroep doen op overvolle ziekenhuizen. Verder kunnen de plattelandsmensen enkele dorpsklinieken bezoeken of reizen ze honderden kilometers voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Schandalen

Daarnaast zijn er de schandalen. In juli werden honderdduizenden kinderen geïnjecteerd met nepvaccins. Dat nieuws maakte de bevolking enorm kwaad. Het gebrek aan vertrouwen in de regering en de frustratie over de gezondheidszorg nam toe.

Gebrek aan respect voor huisartsen

Een deel van de miserie wordt door de Chinese bevolking in de hand gewerkt. Het land telt namelijk één huisarts voor elke 6.666 mensen. Maar in plaats van naar een dokterspraktijk te gaan, haasten Chinezen zich naar een specialist in het ziekenhuis. Al is het voor wat koorts of hoofdpijn.

Huisartsen worden immers veel minder betaald dan specialisten. In een land waar het loon gelijkgesteld wordt met respect, schat de bevolking huisartsen veel lager in dan specialisten. Van bijna 18.000 artsen vond slechts een derde dat ze door het publiek werden gerespecteerd.

Dat is een van de belangrijke oorzaken van de lange wachtrijen. Zo kampeerden patiënten afgelopen winter 's nachts met dekens in de gangen van verschillende ziekenhuizen in Beijing, volgens de staatsmedia. Ziekenhuizen kampen met een gebrek aan personeel en zijn overweldigd. Specialisten zijn overwerkt en zien maar liefst 200 patiënten per dag.

