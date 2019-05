Wachtende journalisten kunnen lach niet inhouden wanneer Larry de kat snel wordt binnengehaald voor speech van May Redactie

24 mei 2019

13u48

Bron: AP 0

Larry de kat is sinds 2016 een bewoner van Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Sindsdien entertaint hij zo nu en dan de wachtende pers, en dat was ook deze middag het geval. Voor de camera’s van de wereldpers zat Larry te wachten aan de voordeur. Vlak voor May naar buiten zou stappen om haar ontslag aan te kondigen, pikte een medewerker Larry snel nog even op en nam hem mee naar binnen.

Larry is een straatkat die is geadopteerd door het personeel van Downing Street. Hij was nog even het huisdier van het gezin van voormalig premier David Cameron, maar had al snel Theresa en Philip May als baasjes.