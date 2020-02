Waarom zoveel cruiseschepen in quarantaine worden geplaatst uit vrees voor coronavirus YV

12 februari 2020

15u09

Bron: BBC, CNN 4 Sinds de uitbraak van Covid-19, beter bekend als het coronavirus, lijken cruiseschepen een van de gevaarlijkste plaatsen om met het virus besmet te worden. Op de Diamond Princess, dat in quarantaine ligt voor de kust van Japan, zijn in totaal meer dan 150 mensen besmet.

Sinds 3 februari zitten ongeveer 3.700 mensen vast aan boord van het schip, onder wie vijf Nederlanders. De reizigers worden geïsoleerd in hun kajuiten om verdere besmettingen te voorkomen. Maar de Diamond Princess is niet het enige schip waar paniek was voor het virus. Zo mocht het Nederlandse cruiseship Westerdam in verschillende landen in Azië niet aanmeren, omdat er ‘verdachte viruspatiënten’ aan boord van het schip zouden zijn.

Maar dat cruiseschepen in quarantaine worden gezet omwille van een ziekte-uitbraak is niet nieuw. In mei vorig jaar werd een schip met ongeveer 300 passagiers vastgezet in de Caraïben omdat de mazelen er waren uitgebroken. Zijn cruiseschepen dan echt zo onveilig?

Veel mensen bij elkaar

Waarom ziektes vlug verspreiden op cruiseschepen, ligt eigenlijk voor de hand: er zijn veel mensen samen in afgesloten ruimtes. Omdat Covid-19 zich verspreidt via lichaamssappen, kunnen mensen ziek worden als ze bijvoorbeeld een tafel of deurklink aanraken waar iemand op niesde.

“Op een cruiseschip komen reizigers en bemanningsleden van over de hele wereld samen, elk met hun eigen immuunsysteem”, legt professor Sanjaya Senanayake uit aan de Britse zender BBC.

Moet ik mijn cruise afzeggen?

Als je binnenkort een cruise hebt geboekt, is er nog geen reden tot paniek. Als de cruise gepland is om door te gaan, wil dat waarschijnlijk zeggen dat het veilig is. Verschillende cruisemaatschappijen kondigden wel al aan dat ze voorzorgen zullen nemen.

Zo schrijft MSC Cruises, dat 19 schepen in zijn vloot heeft, in een reisadvies dat het aan reizigers die de laatste 30 dagen in China, Hongkong of Macau waren, toegang zal weigeren. Ook met ziektesymptomen als koorts, rillingen of hoest kom je er niet op. Voor het vertrek zal MSC alle passagiers screenen. Daarnaast zullen de schepen naar eigen zeggen nog grondiger gereinigd worden.

Wat kan ik zelf doen?

Zoals eigenlijk altijd, of je nu op een cruise zit of niet, is goede hygiëne het belangrijkst. Handen wassen met zeep en water, meer dan anders, is dan aangeraden. Daarnaast blijf je beter weg van zieke mensen.