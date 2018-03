Waarom we geen vrouwelijke Trump of Berlusconi kennen? Macht erotiseert vooral mannen Sander Van Den Broecke

26 maart 2018

18u00 0 Macht erotiseert. Iedereen kent het gezegde en kan er ook meteen voorbeelden bij noemen: van Silvio Berlusconi over Bill Clinton tot Donald Trump. Macht geeft mannen goesting en het waanidee dat veel vrouwen met hen naar bed willen. Op vrouwelijke voorbeelden zal u niet zo snel komen, en er zijn ook niet echt bekende voorbeelden. Vrouwen zijn nochtans even gevoelig voor macht als mannen en ze raken er even makkelijk door gecorrumpeerd. Alleen gedragen ze zich op seksueel vlak niet zo snel als jagers .

“Waarom heeft u het gedaan?” werd aan Bill Clinton gevraagd toen onomstotelijk was bewezen dat hij zijn vrouw Hillary had bedrogen met Witte Huis-medewerkster Monica Lewinsky. “Omdat het kon,” antwoordde de toenmalige president van de Verenigde Staten. Machtige mannen hebben nu eenmaal meer kansen op seks dan anderen, denkt iedereen, en dat klopt ook. Maar in tegenstelling tot wat de meesten geloven, ligt dat niet zozeer aan de vrouwen.

HLN