Waarom vloog Russisch vliegtuig zonder passagiers retour naar Venezuela: spelen Poetin en Maduro onder één hoedje? kv aw

30 januari 2019

21u11

Bron: Belga 3 Een Russisch passagierstoestel dat naar verluidt middenin de staatscrisis naar Venezuela en terug is gevlogen, zorgt voor een resem speculaties. Het toestel was immers leeg bij vertrek en aankomst waardoor de Venezolaanse oppositiepartijen vermoeden dat het goudreserves uit het land smokkelde.

De Boeing 777, met ruimte voor ongeveer vierhonderd passagiers en eigendom van Ruslands Nordwind Airlines, werd geparkeerd op een privéplek van de luchthaven. Het vliegtuig was rechtstreeks vanuit Moskou naar Venezuela gevlogen, volgens de vluchtgegevens en Reuters-foto's.



Hetzelfde vliegtuig vloog op 3 december ook al van Moskou naar Caracas, blijkt uit de gegevens, toen Maduro naar Rusland reisde om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten.Het vliegtuig vliegt normaal gesproken tussen Rusland en Zuidoost-Azië, volgens openbare vluchtgegevens. Nordwind Airlines biedt geen rechtstreekse vluchten Moskou-Caracas aan.

Goudsmokkel

“Ik kan enkel zeggen dat we niet om de evacuatie van Russische diplomaten, hun gezinnen en personeel van Russische bedrijven ging”, zei de woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Moskou, Maria Sakharova.

De oppositie schrijft in een Twitterbericht over aanwijzingen te beschikken dat het Russische toestel twintig ton goud van de Centrale Bank uit het land moest smokkelen. Het Kremlin heeft daarover geen informatie, zei woordvoerder Dmitri Peskov. Hij voegde eraan toe: “Rusland is bereid om op alle mogelijke manieren bij te dragen om de interne politieke situatie in Venezuela op te lossen, zonder zich te mengen in de interne aangelegenheden van het land”.

Huursoldaten?

Op de Venezolaanse sociale media circuleerden er dan weer theorieën dat er mogelijk huursoldaten naar Venezuela zijn gebracht, of dat Maduro in ballingschap zou gaan. Geen van die theorieën is gebaseerd op solide bewijs. Maar de koortsachtige speculatie geeft de atmosfeer van onzekerheid in het land weer, terwijl Maduro onder ongekende internationale druk komt te staan ​​om af te treden.

Persbureau Reuters meldde vorige week dat huursoldaten die geheime missies uitvoeren voor Rusland, naar Venezuela zijn gevlogen om de veiligheid van Maduro op te voeren. Maduro beweert dat hij wordt geconfronteerd met een door Washington gesteunde couppoging onder leiding van oppositieleider Juan Guaido. De VS erkennen die laatste inmiddels als het legitieme staatshoofd.

Steun van Rusland

Rusland is een van de weinige landen die de socialistische president Nicolás Maduro steunt. Zijn regering bevindt zich in een machtsstrijd met de zelfverklaarde interim-president Juan Guiadó. De oppositieleider geniet de steun van de de VS, een aantal Latijns-Amerikaanse landen en de Europese Unie.

Volgens Maduro sprak hij nog maar enkele dagen geleden met de Russische president Vladimir Poetin over meer onderlinge samenwerking. Het ging over sectoren als economie, handel, olie, gas en defensie, zo had hij woensdag aan het Russische staatspersbureau Ria Novosti gezegd. Het Russische boulevardblad Moskovsky Komsomolets suggereerde al dat “Rusland politiek asiel kan verlenen aan zijn vriend Maduro”.