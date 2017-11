Waarom viseerden terroristen een moskee? GVV

17u19 0 AFP

Hoewel de aanslag in Egypte tot hiertoe niet opgeëist werd, gaat alle verdenking toch uit naar IS. Die terreurgroep heeft een ‘provincie’ in de Sinaïwoestijn sedert de lokale groepering Ansar Beit Al-Maqdis zich drie jaar geleden aansloot bij IS. In het verleden richtte die zich meestal tegen de veiligheidsdiensten, maar ze pleegde ook al aanslagen tegen woestijnstammen die met het leger samenwerken en daarom als verraders worden beschouwd.

Dat er nu een moskee als doelwit werd gekozen, kan ook te maken hebben met de achtergrond van het gebedshuis in kwestie. Dat werd gebouwd door soefistische moslims, een stroming binnen de islam die ook heiligen vereert — wat door radicale soennieten als afgoderij wordt beschouwd. Bronnen ter plekke beklemtonen wel dat lang niet alle aanwezigen in de moskee tot die stroming behoorden en de Franse journalist Nicolas Hénin — die zelf ooit tien maanden lang werd gegijzeld door IS — merkte al op dat de aanslag "ons eraan herinnert dat moslims het grootste slachtoffer blijven van terreur die wordt gepleegd in naam van de islam".