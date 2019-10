Waarom Trump troepen terugtrekt uit Syrië: “Tijd dat wij ons onttrekken aan belachelijk eindeloze oorlogen” ADN

07 oktober 2019

15u14

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een reeks tweets de beslissing verdedigd om troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië, waar Turkije op het punt staat binnen te vallen . "Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden zullen nu de situatie moeten uitklaren, en wat ze willen doen met de gevangengenomen IS-vechters in hun 'buurt'", tweette de Republikein.

"De VS waren verondersteld 30 dagen in Syrië te blijven, dat was vele jaren geleden. We bleven en raakten dieper en dieper in de strijd met geen doel in zicht. Toen ik (als president) aankwam in Washington, hield IS lelijk huis in het gebied. Wij versloegen het IS-kalifaat snel voor honderd procent", aldus de bewoner van het Witte Huis.

Belang

"Het is tijd voor ons om ons te onttrekken aan deze belachelijk Eindeloze Oorlogen, waarvan veel ‘stammentwisten’ waren, en om soldaten terug naar huis te brengen. WIJ ZULLEN VECHTEN WAAR HET IN ONS BELANG NODIG IS, EN ENKEL VECHTEN OM TE WINNEN", blokletterde Trump.



Volgens hem is het nu aan Turkije, Europa, Syrië, Iran, Irak, Rusland en de Koerden om het heft in handen te nemen. "Ze haten IS allemaal, zijn jarenlang vijanden geweest. Wij zijn 7000 mijl verwijderd en zullen IS opnieuw vernietigen als ze in onze buurt komen!", concludeerde hij.



Europese IS-strijders

Trump zei ook dat hij geen schuldgevoelens heeft over het stoppen van steun aan de Koerdische Syriërs van vooral de strijdgroep YPG. Die speelden een belangrijke rol bij de strijd tegen IS in het oosten van Syrië. “De Koerden hebben met ons gevochten, maar we hebben ze kolossale hoeveelheden geld en materieel gegeven om dat te doen. En zij vechten al tientallen jaren tegen Turkije.”

In zijn tweets haalde hij ook stevig uit naar Europa, dat volgens hem Europese IS-strijders die gevangengenomen werden door de VS niet terug wil. "We hebben jullie een gunst bewezen en nu willen jullie dat we ze in Amerikaanse gevangenissen houden voor een enorme kost", wees hij met de vinger. Maar de VS is niet langer de sucker, zo beklemtoonde hij.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

.....again said “NO,” thinking, as usual, that the U.S. is always the “sucker,” on NATO, on Trade, on everything. The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. They have been fighting Turkey for decades. I held off this fight for.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.” They all hate ISIS, have been enemies for years. We are 7000 miles away and will crush ISIS again if they come anywhere near us! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link