Exclusief voor abonnees Waarom Trump eigenlijk blij mag zijn met de afzettingsprocedure tegen hem Sven Ponsaerts

25 september 2019

15u06 0 De Democratische tegenstanders van Donald Trump starten een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president. Want: ‘Niemand staat boven de wet’. Wellicht ligt ‘s werelds sterkste man allerminst wakker van het ‘impeachment’. Sterker nog: hij zou zelfs blij moeten zijn met de aanval. Drie Amerika-experts laten hun licht over de kwestie schijnen.

Ondanks eerdere aantijgingen van machtsmisbruik was Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, nooit eerder geneigd de afzettingsprocedure tegen Trump te starten. Waarom is dit nu anders?

“Niet voor een inbeschuldigingstelling gaan, zou haar positie onmogelijk hebben gemaakt: de druk vanuit haar partij werd daarvoor echt té groot”, zegt hoogleraar Amerikaanse politiek Bart Kerremans (KU Leuven). Professor Herman Matthijs, die de cursus ‘Verenigde Staten doceert (VUB en UGent), ziet in de aanval vooral een ultieme poging van politiek rivaal Joe Biden om zichzelf weer in de verkiezingsrace te heisen. “Hij ligt al slecht in de peilingen. Als het nu niet lukt, is het over voor hem.”

Voormalig politiek journalist, columnist en Amerikakenner Derk Jan Eppink spreekt zelfs van een ‘wanhoopsoffensief’ van de Democraten. “Zij hebben geen kaarten meer over: de verkiezingsoverwinning van Trump aan de Russen toeschrijven, is niet gelukt, de populariteit van Biden – al lang niet meer dezelfde man van tien, twintig jaar geleden – blijft dalen, en hun andere kandidaat, Elizabeth Warren, komt over als een warrige schooldirectrice. Trump proberen af te zetten, is het enige wat hen nog rest.”

