Waarom Trump blijft volharden in voorspelbare onvoorspelbaarheid: als de wereld maar gelooft dat hij gek is Erwin Verhoeven

04 juni 2018

05u00 0 Donald Trump belast staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico met forse invoerheffingen. Eerste schot in een heuse handelsoorlog. Tezelfdertijd toont hij zich opnieuw van zijn lieve kant in het Koreaanse dossier. U kan niet meer volgen? Een poging tot uitleg.

Waarom doet Trump dit?

Trump vertrekt van een redelijk eenvoudige diagnose: de bestaande wereldorde dient de belangen van de VS niet. De internationale handel zadelt het land op met een groot deficit op de handelsbalans. Of zoals Trump het na de G7 zaterdag in Canada zelf 'ver-tweette': "Als je bijna 800 miljard (dollar, red.) minder verdient aan handel, kan je je het niet veroorloven een handelsoorlog te verliezen. De VS werden jaren opgelicht door andere landen. Het is tijd om slim te wezen!" Daarbovenop komt dat Trump vindt dat de VS te veel defensie-inspanningen leveren voor de Arabische wereld en Europa. Ook dat kost geld. Centen waarvan de president een deel wil recupereren, door de bondgenoten meer te doen betalen.

Tijdens zijn kiescampagne beloofde Trump dit alles aan te pakken. En ondanks alle kritiek die men op de man kan hebben, moeten vriend en vijand de Amerikaanse president minstens één ding gunnen: sinds hij zijn intrek nam in het Witte Huis, maakt hij redelijk consequent werk van het inlossen van alle kiesbeloften. De aangekondigde belastingverlaging kwam er eind 2017. De verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is een feit. Het opzeggen van de akkoorden over klimaat en Iran eveneens. Druk op de andere NAVO-partners - het einde van artikel 5 dat de bijstand van een aangevallen lidstaat regelt, en de uitspraak dat de organisatie eigenlijk "overbodig" is - zorgde ervoor dat de andere lidstaten intussen al 5% meer spenderen aan defensie. Aan andere programmapunten, zoals de Mexicaanse Muur, de verhoudingen met Noord-Korea, de redding van de Amerikaanse steenkoolindustrie en het investeren in de gebrekkige infrastructuur, wordt volop gewerkt. Het behoort dus tot de meest pure logica dat Trump ook het handelstekort zou aanpakken.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

HLN