Waarom Taiwan zo weinig coronabesmettingen en doden telt

02 april 2020

08u57

Bron: NBC, The Guardian 30 Taiwan, een onafhankelijke staat in de Oost-Chinese Zee, telt meer dan 23 miljoen inwoners en ligt op amper 1.000 kilometer van de Chinese stad Wuhan – waar het coronavirus in december voor het eerst werd vastgesteld. Toch zijn er tot op vandaag amper 329 bevestigde coronabesmettingen en stierven er vijf mensen aan de gevolgen van het virus. Ter vergelijking; België telt 13.964 bevestigde besmettingen en 828 doden volgens de laatste cijfers. Hoe dat verschil verklaard kan worden? Omdat Taiwan de grenzen streng ging controleren zodra het coronavirus hen ter ore kwam.

Zodra China de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de hoogte had gebracht van de mogelijke uitbraak van een nieuw virus, ging Taiwan de grenzen controleren. Dat betekent: reizigers die arriveerden per vliegtuig werden op de luchthaven gecontroleerd met thermometers. Ze moesten een vragenlijst invullen en als ze ziek bleken te zijn, werden ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Niet-inwoners van Taiwan waren overigens niet langer welkom en moesten rechtsomkeer maken. Dat geldt nog steeds.



Door de strenge controles aan de grenzen en de snelle reactie gelden er verder niet veel maatregelen op het Aziatische eiland. De scholen zijn er geopend, het openbaar vervoer rijdt gewoon en je kan er nog steeds iets eten in een barretje of restaurant. Er is dus weinig veranderd voor de (gezonde) Taiwanezen, al draagt iedereen nu een mondmasker en wordt dagelijks de temperatuur van personeel gemeten.

Strenge controle

Het gebrek aan (strenge) maatregelen zoals bij ons wordt evenwel gecompenseerd met strenge controles. Zo worden zieke inwoners gevolgd met hun smartphone om zeker te zijn dat ze binnen blijven. Maar de meeste Taiwanezen blijven gewoon vrijwillig veertien dagen in quarantaine zodra ze zich ziek voelen.

