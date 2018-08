Waarom president Erdogan blaft, maar niet zal bijten "Oorlogstaal moet Turkse volk kalm houden" Redactie

14 augustus 2018

00u00 0 "Wij zijn klaar voor de oorlog." De Turkse president Erdogan gromt en toont zijn tanden, maar bijten zal hij niet volgens professor Internationale Politiek Dirk Rochtus (KU Leuven). De uithaal naar het Westen is vooral een boodschap voor de Turken zelf. "Zij mogen de échte waarheid achter de economische crisis in hun land niet weten, want anders komen ze in opstand."

Zijn land zinkt dag na dag verder weg in het economische moeras, maar dat heeft geen invloed op de strijdvaardigheid van Recep Tayyip Erdogan. In zijn gekende stijl beet de Turkse president gisteren fel van zich af. "Het geheim van het succes van een land is dat het klaar is voor oorlog, constant. Wij zijn klaar, met alles wat we hebben", zo sprak Erdogan in Ankara. Het was een boodschap aan de "pestkoppen van het mondiale systeem die lafhartig aan de Turkse prestaties raken, die met bloed verkregen zijn". Lees: Donald Trump die afgelopen vrijdag hogere heffingen voor Turks staal en aluminium invoerde. "Aan de ene kant ben je een strategische partner, aan de andere kant schiet je die partner in de rug", aldus Erdogan. "Dit kunnen we niet aanvaarden."

Razende hond

Hoe serieus moeten we die oorlogstaal nemen? Is het spierballengerol of stoomt de sterke man z'n troepen klaar?

