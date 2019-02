Waarom Portugese winkeliers met z’n allen kikkers voor de deur zetten? “Om zigeuners weg te jagen” AW

04 februari 2019

12u12

Bron: Al Jazeera 0 In de Portugese stad Porto worden bijna alle winkels geflankeerd door kikkers gemaakt van keramiek. Niet om het dier te eren of omdat de winkeliers het mooi vinden, wel om de plaatselijke zigeuners weg te jagen.

“Iedereen heeft hier kikkers”, vertelt Helena Conceicao, de eigenares van een Portugese kruidenierswinkel. “De Roma-zigeuners zijn immers bang van zulke kikkers. Ze beschouwen de dieren als een voorbode van ongeluk.”



Ook cafés en restaurant zijn voorzien van groene kikkers: “Niemand vindt het leuk dat de zigeuners op bezoek komen”. Of dat geen discriminatie is? “De overheid kan me niet dwingen om personen toe te laten die stelen en andere problemen veroorzaken.”

Ouderen versus jongeren

Problematischer dan de winkels, cafés en restaurants die de Roma trachten te weren, zijn apothekers en ziekenhuizen die kikkers voor toegangsdeuren plaatsen. Dat maakt het vooral moeilijk voor de oudere zigeunergeneratie. Zij wagen zich niet in de buurt van plaatsen met zo’n kikkers. Ook jongeren weigeren er binnen te gaan. Niet door bijgeloof, maar wel door de racistische boodschap die achter de kikkers schuilt.

“Wat me het meeste angst inboezemt, is hoe genormaliseerd het vooroordeel is”, vertelt Maria Gil, een Roma, actrice en activiste. Ze probeerde winkels die de “afschuwelijke kikkers” tentoonstellen te boycotten. Maar omdat er in haar buurt zoveel winkels, cafés en restaurants een kikker voor de deur hebben staan, moest ze haar protestactie noodgedwongen stopzetten.

(Lees verder onder de foto)

Roma in Portugal

De Roma-gemeenschap arriveerde in de 15e eeuw in Portugal, maar de leden van nieuwe gemeenschap werden pas in 1822 als Portugese burgers erkend. Ze werden eeuwenlang vervolgd en onderworpen aan repressieve wetten, en blijven tot op vandaag een van de meest gediscrimineerde minderheden van het land.

Zo bleek uit een onderzoek van het Bureau van de Europese Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) in 2016 dat maar liefst 71 procent van de Portugese Roma met een vorm van discriminatie moest afrekenen. Nog volgens de studie worden Roma nog steeds geconfronteerd met “onaanvaardbare vormen van discriminatie” en ongelijke toegang tot diensten.

Concreet betekent dat dat de Roma worden gediscrimineerd in tewerkstelling, onderwijs en huisvesting, en zelfs bij het betreden van een winkel.