Waarom piloten en cabinepersoneel Ryanair staken: "Het lijkt hier Noord-Korea wel" Herman Stil

28 september 2018

12u53

Stewards en piloten getuigen anoniem over de verziekte werksfeer bij de Ierse prijsvechter. "Intimidatie is nu bedrijfscultuur."

Je kunt bij Ryanair elke dag naar je werk gaan, altijd goed zijn in wat je doet, alles doen wat ze van je vragen; maar dat wordt nooit erkend," zegt Ryanairsteward Kees.



"Je bent nooit zeker en altijd afhankelijk van willekeur. Als er een probleem is, word je behandeld als ex-gevangene. Ze geven je altijd het gevoel dat je je laatste kans krijgt."



Ja, piloten en cabinemedewerkers van Ryanair staken morgen omdat ze een Nederlands arbeidscontract willen. Maar ze staken vooral om nu eindelijk de vergiftigde cultuur binnen Ryan­air aan de kaak te stellen.



Met hun echte naam kunnen ze niet in de krant, omdat in hun contract staat dat praten met de pers reden is voor disciplinaire maatregelen.

