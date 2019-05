Exclusief voor abonnees Waarom ontslag van May deal over brexit nog kan redden Doembeeld van vervroegde verkiezingen zou zelfs topfavoriet Boris Johnson afschrikken Guy Van Vlierden

24 mei 2019

15u46 0 In het Verenigd Koninkrijk barst de opvolgingsstrijd voor premier Theresa May nu helemaal los. De flamboyante oud-burgemeester van Londen, Boris Johnson, lijkt de beste kaarten te hebben. Hij is een harde brexiteer, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat hij zal scheiden van Europa zonder deal.

Het was een emotionele May die vanmorgen de langverwachte aankondiging deed: ze stapt op als Britse premier. Op 7 juni treedt ze af als voorzitter van de Conservatieven en drie dagen later zou de procedure starten om een nieuwe premier aan te duiden. Zolang die niet gekozen is, blijft May nog wel op post. Als het van de Britten afhangt, dan wordt Boris Johnson de nieuwe bewoner van Downing Street 10. Hij staat op kop in zowat alle polls en ook de bookmakers zien hem reeds als de nieuwe premier. Johnson ligt het best in het pro-brexit-kamp en zou van alle kandidaten de enige zijn die de uittocht van kiezers naar Nigel Farages Brexit Party nog ietwat kan stoppen.

