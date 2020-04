Exclusief voor abonnees

Waarom niet elk land dezelfde maatregelen heeft: “Een Fransman aanvaardt geen advies. Die wil oorlogstaal”

FT & GVV

16 april 2020

18u54

56

In Nederland zijn niet-essentiële winkels open en is het niet verboden op een bankje uit te rusten. In Duitsland is er een contactverbod. In Frankrijk mag je sporten, maar wel op maximaal één kilometer van huis. Elk land heeft zo z'n eigen pakketje maatregelen om een en hetzelfde virus in te dijken. Een verschil in burgerzin is één verklaring.