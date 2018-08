Waarom Michael Cohen president Trump onder ede beschuldigde: dit is de deal die hij sloot met het gerecht Annick Wellens

22 augustus 2018

11u31

Bron: New York Times 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump pleitte schuldig voor de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels én 150.000 dollar aan Karen McDougal tijdens de presidentscampagne van 2016. In ruil kreeg hij een strafvermindering van enkele jaren cel. Zo ziet de pleidooi overeenkomst van Cohen eruit.

De 30 pagina’s tellende pleidooiovereenkomst bestaat vooral uit een gedetailleerde opsomming van zijn overtredingen. Het document bespreekt eerst en vooral of de advocaat al dan niet misdaden pleegde in het verleden. Verder wordt zijn eventuele belastingschuld besproken om vervolgens bij de beschuldigingen en zijn straf te belanden.

Pleidooiovereenkomst

Door schuldig te pleiten, geeft Cohen in de eerste plaats natuurlijk toe dat hij schuldig is, volgens de overeenkomst. Verder kan hij geen beroep meer indienen. Er staat Cohen allicht iets minder dan vier jaar cel te wachten (46 tot 57 maanden), in het slechtste geval vier en een half jaar. Op die manier pingelde hij zeker een jaar af van zijn – door de wet voorgeschreven – straf zonder overeenkomst.

Beschuldigingen op een rijtje

Michael Cohen, de beklaagde, wordt beschuldig van valse verklaringen te hebben afgelegd jegens de bank over zijn financiële situatie en zijn schulden. Het volgende gedeelte is allicht het belangrijkste: de schending van de campagnefinanciering.

a. “Individuele bijdragen aan elke presidentskandidaat, inclusief de uitgaven, zijn beperkt tot 2.700 dollar per verkiezingscampagne. Het is verboden om extra bijdragen te accepteren die de limiet overschrijden.”

b. “Het werd bedrijven of corporaties verboden om bijdragen rechtstreeks aan presidentskandidaten te leveren. Omgekeerd mogen de kandidaten geen bijdragen van bedrijven accepteren.”

Die regels werden niet gevolgd volgens de beschuldigingen - en Cohen zijn daaropvolgende bekentenis. Zowel Cohen als de voorzitter van ‘Corporation-1’. Hebben geld aangeboden aan vrouwen om negatieve verhalen te vermijden tijdens de verkiezingscampagne van ‘Individual-1’. Laatstgenoemde slaat natuurlijk op Donald Trump.

Woman-1, Woman-2 en Individual-1

Doorheen het document is er sprake van twee vrouwen: Women-1 en Women-2. Women-1 is een voormalig Playboy-model en actrice, Karen McDougal, die haar verhaal oorspronkelijk aan een magazine wou verkopen. De redacteurs van het magazine verwittigden vervolgens Michael Cohen en de CEO van Corporation-1. De onderhandelingen startten onmiddellijk met als doel het verhaal over te kunnen kopen van het magazine. Zij ondertekende een geheimhoudingsovereenkomst in ruil voor 150.000 dollar. Het was Michael Cohen die mee aan de wieg stond van het dealtje.

Vervolgens is er sprake van Woman-2, Stormy Daniels. Nogmaals deed Cohen een bod in ruil voor een geheimhoudingsovereenkomst. Daniels kreeg slechts 130.000 dollar. Doordat de voormalige advocaat van Trump de twee vrouwen betaalde, praatten ze niet met de pers tot na de verkiezingen. Op die manier beïnvloedde hij de verkiezingscampagne.

Tenslotte vorderde hij het geld dat hij uitgaf terug door de betrokken bedrijven peperdure juridische adviezen te factureren.

Het verdict luidt nog dat alle opbrengsten van Michael Cohen teruggevorderd worden als ze een direct of indirect resultaat zijn van de overtredingen die hij beging.