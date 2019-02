Waarom legde Kim Jong-un de meer dan 3.000 kilometer naar Vietnam af per trein? TT

26 februari 2019

17u42

Bron: Time, Reuters, Fox News, Chosun 0 Veel kans dat hij heeft geluisterd naar het Belgische klimaatprotest van de afgelopen weken is er niet, dus moeten er andere redenen zijn waarom de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un de meer dan 3.000 kilometer tussen Pyongyang en Vietnam de afgelopen dagen per trein aflegde, en niet per vliegtuig. Prestige, comfort en traditie, zo vermoeden waarnemers.

Zaterdagmiddag vertrok hij in zijn eigen hoofdstad, vanmorgen kwam de Noord-Koreaanse leider na 60 uur aan in het station van Dong Dang, net over de grens tussen Vietnam en China. Zijn trein moest daar halt houden omdat het Vietnamese spoor niet compatibel is met het Chinese. Kim Jong-un stapte er over in een gigantische karavaan limousines richting hoofdstad Hanoi waar de tweede historische top met Amerikaans president Donald Trump morgen van start gaat.

Naar de echte reden waarom hij niet zoals vorig jaar, bij de eerste top in China, een vliegtuig nam, blijft het gissen. Dat transportmiddel zou hem alvast veel tijd hebben bespaard, op een paar uur sta je van Pyongyang in Hanoi. De treinreis daarentegen duurde zo lang omdat de gepantserde en kogelvrije trein zo zwaar is dat hij naar verluidt maar een goeie 45 km/u kan rijden in Noord-Korea. In China zou de snelheid wel opgetrokken kunnen worden tot 60 km/u.

Niet de eerste

Toch is Kim Jong-un niet de eerste Noord-Koreaanse leider die de trein verkiest. Vooral zijn grootvader Kim Il-sung, de stichter van de Noord-Koreaanse dynastie, was tot aan zijn dood een fervente treinreiziger omdat hij angst had om te vliegen. Ook zijn vader Kim Jong-il hield van reizen per spoor, hij overleed in 2011 zelfs in zijn eigen trein. In zekere zin zet (klein-)zoon Kim Jong-un de traditie dus verder.

Veel details over de exacte route die Kim de afgelopen twee en een halve dag aflegde, zijn er niet bekend. De groen-gele trein van de Noord-Koreaanse leider doorkruiste het Chinese binnenland nadat hij zaterdagavond via de grensstad Dandong het land was binnengekomen. Op Weibo, de Chinese microblogsite, werden berichten over de treinreis en de bijbehorende ongemakken voor de gewone Chinese pendelaar geblokkeerd. Toch doken her en der video’s op van steden waar de trein passeerde terwijl het verkeer op afstand werd gehouden. Andere treinen werden met opzet vertraagd zodat Kims trein zonder risico kon passeren.

Evenmin zijn er details bekend over het interieur van de trein. De verschillende types wagons - 21 in totaal -zouden een restaurant, Kims slaapvertrekken, vergaderzalen en zelfs een garage voor zijn persoonlijke Mercedes bevatten. De wagons zouden uitgerust zijn met roze lederen zetels en flatscreen-tv’s, maar dat is dan ook het enige wat er publiek bekend over is.

The Kim Jong-un special train passes through Zhengzhou, China pic.twitter.com/ODlRxSN1eb Macao Huage(@ shuangyinghe) link

Drie treinen in totaal

Volgens Aziatische media werd de trein voorafgegaan door een andere trein, die 20 minuten tot een uur voor de Noord-Koraanse leider uit reed om de route te controleren, en reed er nog een derde trein achterop met zijn entourage. Ook werd de trein door helikopters in de gaten gehouden.

Een andere reden voor de keuze voor de trein is mogelijk ook dat Kim liever niet opnieuw bij China wilde aankloppen om er een vliegtuig te charteren, zoals hij vorig jaar moest doen. Door de belabberde staat van de Noord-Koraanse luchtmacht zag de dictator toen verplicht een toestel van Air China uit te lenen. Een blamage die hij mogelijk niet opnieuw wil herhalen.