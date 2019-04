Exclusief voor abonnees Waarom Julian Assange niet de held is die hij pretendeert te zijn “Assange is een narcist die niet verder kan kijken dan zijn hoogsteigen belang” Guy Van Vlierden

12 april 2019

17u29 1 De arrestatie van Julian Assange lokt weer verhitte debatten tussen voor- en tegenstrevers uit. Waarbij die laatsten wel wat stof hebben voor hun bewering dat het WikiLeaks-boegbeeld helemaal niet zo begaan was met de mensenrechten. “Als er informanten sterven door onze lekken, dan is dat hun eigen schuld”, zo zou hij ooit achteloos hebben gezegd.

“Assange is een narcist die niet verder kan kijken dan zijn hoogsteigen belang.” Die typering is afkomstig van een Britse rechter die zich jaren geleden al eens moest uitspreken over de vraag of de WikiLeaks-stichter uitgeleverd kon worden. Dat kwam toen nog schokkend over bij het grote publiek, dat de Australiër had leren kennen als een held die wantoestanden boven spitte en misdadige autoriteiten met hun broek op de enkels deed staan.

Insiders wisten toen echter al dat het er bij WikiLeaks niet altijd fraai aan toeging — en dat Assange selectief was in zijn strijd voor mensenrechten.

