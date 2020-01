Waarom je als passagier nooit je voeten op het dashboard moet plaatsen Erik Kouwenhoven

26 januari 2020

15u53

Bron: AD.nl 0 Wanneer de airbag afgaat als je als bijrijder je voeten op het dashboard laat rusten, kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Deze röntgenfoto toont de verbrijzelde heupen van een jonge vrouw. Met de afschrikwekkende foto probeert de politie van Wales te voorkomen dat mensen hun voeten op het dashboard van een auto leggen.

Een Britse vrouw liep onlangs gruwelijke verwondingen op bij een verwoestend auto-ongeluk - allemaal omdat ze haar voeten op het dashboard had laten rusten. Een van haar heupen is volledig verbrijzeld, de andere bevindt zich compleet ontwricht onder haar dij. De röntgenfoto werd gedeeld door sergeant Ian Price van Dyfed-Powys Police in Wales. Volgens de agent zal het slachtoffer nooit meer normaal kunnen lopen.



Airbag

Hoewel het formeel niet verboden is om je voeten op het dashboard te plaatsen, kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn en niet alleen doordat je benen en heupen kunnen breken. Vorig jaar raakte Grainne Kealy (35) gruwelijk gewond toen haar knieën met 120 km/u in haar gezicht terechtkwamen nadat de Jeep van haar vriend tegen een muur reed. De airbag onder haar voeten werd hierdoor geactiveerd. Ze moest het twee jaar lang doen zonder voorhoofd, nadat doktoren gedwongen waren het te verwijderen.



Ze liep ook meerdere gezichtsfracturen op en leed aan lekkend hersenvocht. Na de crash zei ze: “Er zat niets meer op de plek van mijn voorhoofd. Mijn vel zakte naar binnen en ik zag er een beetje vreemd uit. Het leek me destijds lekker om mijn voeten op het dashboard te leggen. Maar toen de auto crashte werden mijn knieën tegen mijn voorhoofd geramd.”