Waarom het goed is om 'Mein Kampf' te blijven lezen (en waarom het goed is dat we hem nog lezen) Hans Blom

03 september 2018

12u00

Bron: de Volkskrant 0 Begin september verschijnt de Nederlandse heruitgave van 'Mein Kampf', waarin Adolf Hitler in 1924 en 1925 zijn ideeën over een ‘zuivere’ wereld opschreef. Historicus Hans Blom legt uit wat het nationaal-socialisme zo aantrekkelijk maakte. En waarom het goed is dat wij dit boek nog lezen.

Tegenwoordig kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar fascisme en nationaal-socialisme waren voor velen aantrekkelijk. De catastrofe waarop deze politieke beweging uitliep, plaatst de veroordeling ervan als vanzelf voorop. Maar de klemmende vraag waarom grote massa’s zich zo vol enthousiasme en met diepe overtuiging bij deze beweging aansloten, blijft. De laatste decennia is die vraag dan ook in toenemende mate thema in het internationale en nationale historische onderzoek. In dat kader past de heruitgave van Mein Kampf. Ook al zullen niet heel veel mensen zich rechtstreeks door lezing van dat boek tot het nationaal-socialisme hebben bekeerd, bestudering van deze belangrijke historische bron draagt zeker bij aan groter inzicht in die beweging, ook in de aantrekkelijkheid ervan.

Na de uitvoerig ingeleide en geannoteerde Duitse editie van 2016 lag de publicatie van een nieuwe Nederlandse vertaling voor de hand, ditmaal niet onder de germanistische titel Mijn kamp van 1939, maar correct Mijn strijd. Voor gespecialiseerde historische onderzoekers zal de Duitse tekst uitgangspunt moeten blijven. Maar het is nuttig dat er nu deze vertaling is voor een meer algemeen geïnteresseerd publiek en voor gebruik in het onderwijs. Mein Kampf is immers een soms zeer lastig te volgen tekst. Het Duits maakt het voor de Nederlandse lezer bovendien niet makkelijker om erdoorheen te komen. De inleiding en toelichting van Willem Melching (veel bescheidener dan de Duitse) zijn daarom welkom, ook omdat hij de niet-gespecialiseerde lezer wijst op de onjuistheden in Hitlers uiteenzettingen.

