Waarom het coronavirus Italië stevig in zijn greep houdt als “laboratorium van Europa”

Fien Tondeleir

09 maart 2020

17u17

Zo’n 6.387 besmettingen en 366 doden. Dat is de voorlopige balans in Italië. Nergens ter wereld sterven procentueel zoveel mensen aan het coronavirus als in de laars van Europa. “Wat daar gebeurt, had evengoed hier kunnen gebeuren", zegt professor Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB. “De verschillen tussen België en Italië zijn echt niet zo dramatisch.” Wel is er te lang getalmd.