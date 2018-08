Waarom heel wat Trump-aanhangers 'Q' op hun T-shirt hebben staan, en hoe gevaarlijk deze complottheorie kan zijn KVE

02 augustus 2018

19u36

Bron: The Washington Post, BBC, Business Insider, The Independent, The New York Times 0 Tot nog toe bespraken ze hun verknipte samenzweringstheorie uitsluitend op schunnige online fora. Maar steeds meer duiken deze believers op in het echte leven. Tijdens een rally van Trump in Florida afgelopen dinsdag kon je er niet meer naast kijken. "Wij zijn Q". De letter 'Q' of 'QAnon' op talrijke T-shirts en plakkaten. 'Q' toonde zich voor het eerst aan de hele wereld, maar net daarin schuilt het gevaar.

Afgelopen oktober verscheen het eerste bericht van 'Q' of 'QAnon' (anonieme Q) op het forum '4chan'. Het is niet duidelijk of Q een man of een vrouw is, dan wel of het om een groep mensen gaat, maar de bron doet zich alleszins voor als iemand met een zeer hoge functie binnen de Amerikaanse overheid en heeft naar eigen zeggen toegang tot 'top secret' informatie.

Broodkruimels

Geregeld laat Q cryptische boodschappen - broodkruimels - op zijn volgers los. Deze believers van het eerste uur proberen de gedeelde informatie als rasechte detectives te ontcijferen en noemen zichzelf 'bakkers'.



QAnon is een vervolg op pizzagate, een andere gekke complottheorie waarbij Hillary Clinton samen met haar campagneleider John Podesta een pedofilienetwerk zou leiden vanuit een kelder van een pizzazaak in Washington D.C.

Geen wonder dus dat ook de fantasie van de Q-believers met de regelmaat van een klok op hol slaat. Voor hen staat het vast dat Trump met de grove borstel door de elite in Washington zal gaan om criminele politici van vorige regeringen achter de tralies te werpen.

'De Storm'

De huidige Amerikaanse president zal een soort van contrarevolutie ontketenen tegen de 'Deep State', een netwerk bestaande uit duistere machthebbers met alleen maar misdadige intenties. Die contrarevolutie duiden de volgelingen steevast aan met 'De Storm': een te verwachten golf van arrestaties van vooraanstaande politici. Bovendien zou de president hiervoor samenwerken met speciaal aanklager Mueller om prominente Democraten te ontmaskeren en de onfortuinlijke kinderen uit het pedofilienetwerk te bevrijden. Het Rusland-onderzoek is dus enkel een dekmantel voor 'de Storm'.

Vijandigheid

Sommige celebs zoals Roseanne Barr gaan mee in deze fantasie. Op Twitter drukte ze haar steun uit voor QAnon en probeerde ze contact te maken met de mysterieuze 'Q'. Het gevaar is echter reëel dat volgelingen hun fantasie voor waar aanzien en ook in het echte leven veel te hard van stapel lopen. Het creëert een soort van vijandigheid die wel eens fout kan aflopen.

Dat was al bijna het geval in 2016 toen een gewapende man het desbetreffende pizzarestaurant in Washington binnenliep om de aanval in te zetten tegen het zogezegde pedofilienetwerk van de Democraten. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden.

Berichtgeving in de media

Dergelijke incidenten, tweets van sommige celebs en de prominente aanwezigheid van Q-borden tijdens de Trump-rally van afgelopen dinsdag in Florida hebben geleid tot meer aandacht voor QAnon in de media.



Whitney Phillips, professor communicatie aan de Universiteit van Syracuse, zegt dat mediahuizen hier voorzichtig moeten mee omspringen zodat ze niet nog meer mensen mobiliseren voor bizarre complottheorieën.

"Als een specifieke samenzwering alleen de ronde doet binnen een bepaalde gemeenschap, dan zal een reportage daarover er alleen maar voor zorgen dat steeds meer mensen eraan worden blootgesteld", meent ze.

Langs de andere kant erkent Phillips dat het als onverantwoord zou kunnen worden beschouwd om helemaal geen verslag uit brengen over QAnon omdat het wel degelijk in bepaalde middens hoogtij viert en mensen erop reageren. Ze waarschuwt echter dat zelfs artikelen die complottheorieën ontmaskeren toch hun ideeën kunnen legitimeren.

"Niet alleen hebben deze personen de neiging om de reguliere berichtgeving in de media nauwgezet te volgen, ze verpakken hun boodschappen zodanig slim om de media-aandacht volop te maximaliseren," zegt ze. "Ze vinden het geweldig wanneer ze het nieuws halen."

Zeker, het moet gezegd, Q - wie ook achter deze berichten mag zitten - trekt de aandacht. De laatste dagen heeft Q links naar mediaberichten gepost en beweerde hij dat de impact ervan "precies op schema" ligt.

Vandaag heeft het account een nieuw bericht gepubliceerd:

"Welkom aan de reguliere media.

We wisten dat deze dag zou komen."