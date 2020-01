Waarom Greta Thunberg boos is op wereldleiders in Davos YV

24 januari 2020

13u57

Bron: WEF Forum, BBC, NYT 1 Op de 50ste editie van het Wereld Economisch Forum heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zwaar uitgehaald naar de aanwezige politici. De klimaateisen zijn” volledig genegeerd” volgens haar.

Op de eerste dag van het vierdaagse forum trok Thunberg meteen een volle zaal. Het thema dit jaar was dan ook “stakeholders voor een samenhangende en duurzame wereld.” Jonge aanhangers van 17-jarige Thunberg volgde haar van over de hele wereld naar Davos.

De wereldleiders moeten volgens Thunberg dringend luisteren naar de wetenschap. “De cijfers over de CO2 uitstoot zijn geen meningen of politieke overtuigingen”, opende ze haar speech. “Als wij, kinderen zeggen dat je moet panikeren bedoelen we niet dat je moet vertrouwen op technologie die nog niet eens bestaat”, haalde ze uit. Ze eist drastische veranderingen: “Bomen planten is natuurlijk goed, maar lang niet genoeg.”

We moeten volledig stoppen met uitstoten Klimaatactiviste Greta Thunberg

“Ons huis staat nog altijd in brand”

Als terugblik op haar speech vorig jaar herinnerde ze de leiders eraan dat de wereld “nog altijd in brand staat”. Thunberg spreekt duidelijke taal: “We hebben geen lage carbon economie nodig. We hebben geen nood aan lagere uitstoot. We moeten volledig stoppen met uitstoten als we onder een stijging van 1,5 graden Celsius willen blijven.”

Volgens Thunberg is de netto-uitstoot naar nul brengen niet genoeg. ‘Net-zero’ uitstoot of klimaatcompensatie verwijst naar de optelsom waarbij uitstoot bij een proces gecompenseerd wordt door inspanningen ergens anders.

Stijging van 1,5 graden

De laatste jaren hebben wetenschappers de definitie voor de veilige grens waarin de aarde mag opwarmen verplaatst van 2 naar 1,5 graden. Die doelstelling werden bepaald door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en werd ook opgenomen in het Parijs Klimaatplan van 2015.

De stijging van 1,5 graden zal al gevolgen met zich meebrengen. Tegen 2100 zal de zeespiegel 40 centimeter gestegen zijn, de hoeveelheid drinkbaar water zal afnemen, regenval zal stijgen, we zullen meer hittegolven krijgen en het telen van tarwegewassen zal moeilijker worden.

Geen universitair diploma nodig

Als antwoord op de uitspraken van Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, zei Thunberg op vrijdag dat het “geen effect” had op haar. De Amerikaanse minister zei eerder dat de Zweedse niet in de positie is om zich over andere landen uit te spreken. “Is zij dan de hoofdeconoom? Wie is zij?”, bekritiseerde hij de 17-jarige.

President Trump voegde daar aan toe dat Thunberg zich op andere meer vervuilende landen moet concentreren. Al blijkt uit cijfers (CDIAC) dat de Verenigde Staten over de geschiedenis het meeste bijdroeg aan de CO2 uitstoot. Vandaag stoot China jaarlijks het meeste uit en staat de Verenigde Staten op nummer twee met 14% van de CO2 wereldwijd.

“We worden continu op die manier bekritiseerd. Als we daaraan aandacht zouden besteden, zouden we niet kunnen doen wat we doen”, reageert Thunberg nog op Mnuchin. De Zweedse, die haar schoolcarrière voor een jaar onderbroken heeft om zich aan de mobilisatie voor het klimaat te wijden, had op Twitter ook al geantwoord dat een “universitair diploma niet nodig is” om tot het besluit te komen dat de inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken, onvoldoende zijn.