Waarom greep Boeing niet eerder in? Nabestaanden eisen proces en schadevergoeding Ken Standaert

30 maart 2019

06u26 0 De familie van Jackson Musoni (31), één van de slachtoffers van de crash met de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines, heeft als eerste een klacht ingediend tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De kinderen - die in ons land wonen - hebben zich burgerlijke partij gesteld in de VS.

‘Wrongful death’, of dood door nalatigheid. Dat is wat de familie van de 31-jarige hulpverlener Jackson Musoni de Amerikaanse vliegtuigbouwer verwijt. In een 29 pagina’s tellend document dat deze krant kon inkijken, zetten de Amerikaanse advocaten van de familie uiteen waarom de rechtbank in Chicago zich over het ongeval in Ethiopië zou moeten buigen. Zo wordt meermaals verwezen naar het eerdere ongeval met hetzelfde type toestel, in Indonesië op 29 oktober vorig jaar. Ook het MCAS, een softwaresysteem dat de neus naar beneden haalt in gevaarlijke situaties, wordt aangehaald. Een designfout in die software zou aan de basis liggen van beide crashes (zie hiernaast), en Musoni’s familie neemt het Boeing zeer kwalijk dat het bedrijf niet onmiddellijk ingreep na de eerste crash.

Zowel de partner van Musoni als zijn drie kinderen (4, 5 en 8) wonen op dit ogenblik in ons land. De kinderen hebben zich voor de rechtbank van Chicago - waar de hoofdzetel van Boeing zit - burgerlijke partij gesteld. Ze eisen een proces met een jury en een schadevergoeding van het miljardenbedrijf.

Onwezenlijk

Dat net Musoni omkwam in de crash in Ethiopië, mag een wrede speling van het lot genoemd worden. Want de dertiger - die sinds 2014 bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN werkte in thuisland Rwanda - stond altijd op de eerste rij om de zwaksten in de regio te helpen. De dag van de fatale vlucht zou hij met 22 andere VN-medewerkers naar Kenia vliegen om er een conferentie bij te wonen. “Vooral kinderen lagen hem nauw aan het hart”, vertelt collega Marie Claire Umutoniwase, die drie jaar samen met Musoni veldwerk deed. “Ik herinner me nog hoe hij in Huye (Rwanda, red.) een kind dat helemaal alleen gevlucht was bij de hand nam en vooraan in de rij plaatste, zodat zijn registratie snel verwerkt kon worden en het kind direct de nodige steun kreeg.” Eind 2017 verhuisde Musoni naar het fel geplaagde Darfoer in Soedan. “Elke dag kwam hij hier lachend binnen, groette de bewakers, alle collega’s en alle bezoekers”, vertelt collega Mohamed Ali. “Dat hij nu plots verdwenen is, is onwezenlijk. Hij laat hier echt een leegte achter.”