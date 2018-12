Waarom gratis openbaar vervoer mensen niet uit de auto krijgt (en zelfs ongezond kan zijn) Seije Slager

07 december 2018

13u40

Bron: Trouw 1 Luxemburg maakt al het openbaar vervoer gratis, Estland is ook al een eind op weg. Maar dé manier om mensen uit de auto te krijgen is zo’n maatregel niet.

Het klinkt zo simpel: maak het openbaar vervoer gratis, dan gaan mensen de auto uit, en dat is uiteindelijk goed voor iedereen. Dat is dus ook precies wat de nieuwe Luxemburgse regering voorstelt. Het landje, met 600.000 inwoners, heeft grote fileproblemen. Dat komt onder andere door de 200.000 forenzen uit buurlanden, die werken in het Groothertogdom. Door het openbaar vervoer gratis te maken, hoopt de nieuwe regering wat druk van de wegen af te halen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

