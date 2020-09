Waarom er hoop is dat de Amerikaanse peilingen dit jaar betrouwbaar zijn - en ze in 2016 eigenlijk ook behoorlijk juist zaten

Vanaf vandaag brengen wij u dagelijks een stand van zaken over de prognoses voor de presidentsverkiezingen in de VS . Heeft dat zin? Want zaten die er vier jaar geleden niet allemaal naast? Ja en nee. Want behalve in hun slotsom dat Hillary Clinton ging winnen, waren de peilingen toen behoorlijk juist. En er zijn tekenen dat het dit jaar nog beter zal gaan.