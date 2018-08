Waarom een rotte Venezolaanse kip plots 15 miljoen waard is Annick Wellens

24 augustus 2018

16u14 0 Venezuela lijkt steeds dieper weg te zinken in een ernstige crisis. De Zuid-Amerikanen kampen met een voedseltekort en moeten het doen zonder water en elektriciteit omdat het simpelweg onbetaalbaar is geworden. Het gevolg: miljoenen mensen ontvluchten het land. De oorzaak? Een miljoeneninflatie.

Inflatie is een tamelijk makkelijke term die gebruikt wordt om een ingewikkeld economisch proces aan te duiden. Het betekent dat levensnoodzakelijke producten zoals eten en water plots ontzettend duur worden. Maar hoe kan zoiets gebeuren en waarom treft de inflatie de Venezolanen?



Venezuela is een olierijk land, met de meeste reserves ter wereld. Enkel Saoedi-Arabië weet het Zuid-Amerikaans land te overtreffen. Noem het ironie want die olie staat aan de oorsprong van de torenhoge inflatie.

Het mag niet verbazen dat de olie goed was voor 95 procent van de exportobrengsten. Daarom investeerden de Venezolanen niet echt in andere grote inkomstenbronnen.

In 2014 daalde de olieprijs plots waardoor Venezuela aanzienlijk minder buitenlandse munten ontving. Dat tekort aan buitenlandse valuta maakte het moeilijker om goederen goedkoop te importeren. Die werden al snel schaars. Hoe schaarser de goederen, hoe duurder ze worden.

Zinkend schip en de exodus

Om het zinkend schip te redden, verhoogde de overheid de minimumlonen maar liefst 34 keer en drukten ze extra geldbiljetten (bolivar) bij. Maar al snel was het geld helemaal niets meer waard. Intussen leeft negentig procent van de bevolking in armoede waardoor er een heuse exodus plaatsvindt. Met alle gevolgen vandien.

Exodus #Venezuela.

Deze opnames zouden zijn gemaakt op de weg van Cúcuta naar Bucaramanga, in het noorden van #Colombia. pic.twitter.com/q7IFJtFcH3 Edwin Koopman(@ LatAmLink) link