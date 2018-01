Waarom deze neonaziclub steeds meer invloed krijgt in Scandinavië Wat beweegt de noordelijke neonazi? Anne Grietje Franssen

Bron: Trouw 0 De neonazistische NMR, de 'Scandinavische verzetsbeweging', wint al een paar jaar aan invloed. En met hen andere extreemrechtse groeperingen in Europa. Wie zijn deze extremisten? En hoe belanden ze in dit milieu? Het verhaal van Robert Örell; ooit neonazi, nu directeur van een organisatie die rechts-extremisten helpt bij het verlaten van hun milieu.

Misschien had het voorkomen kunnen worden als iemand had opgemerkt dat hij gewoon een bril nodig had. Tegen de tijd dat Robert Örell van school kwam ging hij door het leven als een neonazi. Hij sloot zich aan bij een groeiende groep.

In 2016 maakte de neonazistische organisatie NMR, de Nordiska Motståndsrörelsen of Scandinavische verzetsbeweging, zich in Zweden meer dan 2700 keer kenbaar met demonstraties en andere vormen van propaganda.

